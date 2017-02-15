Роман Нойштедтер: В Краснодаре лучшая арена в мире

Игрок сборной России и турецкого «Фенербахче» Роман Нойштедтер рассказал, как его команда готовилась к матчу с «Краснодаром» в 1/16 финала Лиги Европы.

- Мы уверенно прошли группу, довольны ее результатом. Мы смотрели видео с матчами «Краснодара», знаем, как они играют. Завтра нам будет важно найти баланс между атакой и обороной. У нас есть только две игры, и мы обязаны ехать домой с хорошим результатом.

- Матч в Краснодаре - шанс проявить себя перед тренерским штабом сборной России?

- Я надеюсь, что сыграю в этом матче. Мне важно помочь команде добиться результата. Конечно, я хочу себя показать не только сборной России, но и тренеру «Фенербахче», чтобы он понимал, что я готов играть чаще.

- Как давно вы общались со Станиславом Черчесовым?

- Последний раз - перед новогодними праздниками. Я сам знаю свою ситуацию в клубе и сборной и понимаю, что мне надо играть, чтобы Черчесов понимал, на что я способен. На последний сбор он меня не вызывал, и матч с «Краснодаром» будет шансом вновь напомнить о себе.

- Как вы оцениваете конкуренцию на вашей позиции в сборной России?

- Я видел игры команды. На моей позиции Черчесов пробует много футболистов. Это необходимость перед Кубком конфедераций, ведь сборная играет только в товарищеских встречах. Это нормально, что тренер хочет всех проверить. А мне надо играть, а тренер будет решать сам.

- Что вы знаете о «Краснодаре»? Как вам город и стадион?

- Город мы не видели. Нам сказали, что у «Краснодара» лучший в мире стадион, так и оказалось. У соперника очень хорошая команда, Федор Смолов в прекрасном состоянии, он восстановился после травмы и много забивает. Мы знаем, как нам надо играть и будем выполнять установку тренера, чтобы добиться победы.