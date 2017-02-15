Нападающий Джафар, проходивший просмотр в ЦСКА, перешел в «Балтику»

Защитники Алексей Концедалов, Никита Тимошин, а также форвард Адбулла Джафар стали игроками «Балтики». Об этом сообщает официальный сайт российского клуба.

Отмечается, что контракт Концедалова рассчитан до конца текущего сезона. Также сообщается, что Алексей, последним клубом которого были «Крылья Советов», пополнил ряды «Балтики» на правах свободного агента. Тимошин перешел в команду из «Факела», а его контракт рассчитан до 31 мая этого года.

Что касается Джафара, который ранее проходил просмотр в московском ЦСКА, то он будет выступать за «Балтику» также, как и Тимошин, до мая 2017 года.

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