«Анжи» объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником «Рубина»

Полузащитник Максим Батов стал игроком «Анжи». Об этом сообщает пресс-служба махачкалинского клуба.

«Я рад оказаться в такой именитой команде, за которую выступали Самуэль Это'О и Роберто Карлос. Это новый вызов как для меня, так и для команды, которая сейчас строится. Для меня это шаг вперед, как в мастерстве, так и в классе, и я приложу все усилия, чтобы «Анжи» достойно выступил во второй части сезона», – сказал Батов после подписания контракта, который рассчитан до 2019 года.

Напомним, последним клубом 24-летнего футболиста был «Рубин». В первом круге нынешнего сезона игрок выступал на правах аренды за «Оренбург», но принял участие лишь в пяти матчах и результативными действиями не отметился.

Ранее сообщалось, что зарплата полузащитника в «Анжи» составит 18 млн рублей в год.

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