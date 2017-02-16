«Бавария» разгромила «Арсенал», забив пять мячей в 1/8 финала ЛЧ

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» на своем поле разгромила лондонский «Арсенал» со счетом 5:1.

В составе победителей дубль оформил Тьяго Алькантара и по разу отличились Арьен Роббен , Роберт Левандовски и Томас Мюллер, а у «канонир» единственный гол забил Алексис Санчес.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого матча.

Ответная встреча пройдет в Лондоне на «Эмирейтс Стэдиум» и состоится 7 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала

Первый матч