«Бавария» разгромила «Арсенал», забив пять мячей в 1/8 финала ЛЧ
В первом матче
1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» на своем поле разгромила лондонский «Арсенал»
со счетом 5:1.
В составе победителей дубль оформил Тьяго Алькантара и по разу отличились Арьен Роббен , Роберт Левандовски и Томас Мюллер, а у «канонир» единственный гол забил Алексис Санчес.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого матча.
Ответная встреча пройдет в Лондоне на «Эмирейтс Стэдиум» и состоится 7 марта.
Лига чемпионов
1/8 финала
Первый матч
Матч
Голы
Роббен 11 (1:0). Санчес 30 (1:1). Левандовски 53 (2:1). Алькантара 56 (3:1). Алькантара 63 (4:1). Мюллер 88 (5:1).
Состав
Бавария: Нойер, Лам, Мартинес, Хуммельс, Алаба, Видаль, Алькантара, Роббен (Рафинья, 88), Алонсо, Коста (Киммих, 84), Левандовски (Мюллер, 86)
Арсенал: Оспина, Бельерин, Гиббс, Косьельни (Паулиста, 49), Мустафи, Окслейд-Чемберлен, Озил, Коклен (Жиру, 77), Джака, Айвоби (Уолкотт, 65), Санчес
Незабитые пенальти
Санчес (Арсенал), 29
Предупреждения:
Хуммельс, 26; Лам, 83 - Мустафи, 15; Санчес, 33; Джака, 60
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
15 февраля 22:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция