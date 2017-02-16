«Реал» обыграл «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
В первом матче
1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» на своем поле обыграл «Наполи» со
счетом 3:1.
В составе победителей голами отметились Карим Бензема, Тони Кроос и Карлос Касемиро, а у гостей единственный мяч забил Лоренцо Инсинье.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого матча.
Ответная встреча состоится 7 марта в Неаполе.
Лига чемпионов
1/8 финала
Первый матч
Матч
Голы
Инсинье 9 (0:1). Бензема 19 (1:1). Кроос 49 (2:1). Каземиро 54 (3:1).
Состав
Реал: Навас, Карвахаль, Рамос (Пепе, 71), Марсело, Варан, Каземиро, Модрич, Родригес (Васкес, 77), Кроос, Бензема (Мората, 81), Роналду
Наполи: Рейна, Гулам, Кулибали, Альбиоль, Хюсай, Диавара, Зелински (Аллан, 75), Гамшик (Милик, 84), Инсинье, Кальехон, Мертенс
Предупреждения:
Рамос, 17; Модрич, 52 - Зелински, 38; Мертенс, 76
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
15 февраля 22:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция