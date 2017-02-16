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«Реал» обыграл «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Реал» обыграл «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Источник: Reuters

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» на своем поле обыграл «Наполи» со счетом 3:1.

В составе победителей голами отметились Карим Бензема, Тони Кроос и Карлос Касемиро, а у гостей единственный мяч забил Лоренцо Инсинье.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого матча. 

Ответная встреча состоится 7 марта в Неаполе.

Лига чемпионов
1/8 финала
Первый матч

Матч

Реал - Наполи - 3:1 (1:1)

Голы

Инсинье 9 (0:1). Бензема 19 (1:1). Кроос 49 (2:1). Каземиро 54 (3:1).

Состав

Реал: Навас, Карвахаль, Рамос (Пепе, 71), Марсело, Варан, Каземиро, Модрич, Родригес (Васкес, 77), Кроос, Бензема (Мората, 81), Роналду

Наполи: Рейна, Гулам, Кулибали, Альбиоль, Хюсай, Диавара, Зелински (Аллан, 75), Гамшик (Милик, 84), Инсинье, Кальехон, Мертенс

Предупреждения:

Рамос, 17; Модрич, 52 - Зелински, 38; Мертенс, 76

Судья:

Дамир Скомина (Словения)

Место и дата

15 февраля 22:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция

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