Окслейд-Чемберлен - единственный, кто подошел к трибунам после поражения от «Баварии» (видео)

Полузащитник лондонского «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен после поражения от «Баварии» (1:5) стал единственным футболистами лондонской команды, который подошел после матча к трибунам с болельщиками.

Alex Oxlade-Chamberlain and Hector Bellerin show their appreciation for the Arsenal away supporters. #FCBvAFC pic.twitter.com/A1uykAnA5A