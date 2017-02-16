Окслейд-Чемберлен - единственный, кто подошел к трибунам после поражения от «Баварии» (видео)
Полузащитник лондонского «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен после поражения от «Баварии» (1:5) стал единственным футболистами лондонской команды, который подошел после матча к трибунам с болельщиками.
Alex Oxlade-Chamberlain and Hector Bellerin show their appreciation for the Arsenal away supporters. #FCBvAFC pic.twitter.com/A1uykAnA5A— Chris Wheatley (@ChrisWheatley_) 15 февраля 2017 г.
После финального
свистка все футболисты «Арсенала» покинули поле, за исключением
Алекса, который направился к трибунам и поблагодарил болельщиков за поддержку.
Напомним, ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 7 марта в Лондоне.
Матч
Голы
Роббен 11 (1:0). Санчес 30 (1:1). Левандовски 53 (2:1). Алькантара 56 (3:1). Алькантара 63 (4:1). Мюллер 88 (5:1).
Состав
Бавария: Нойер, Лам, Мартинес, Хуммельс, Алаба, Видаль, Алькантара, Роббен (Рафинья, 88), Алонсо, Коста (Киммих, 84), Левандовски (Мюллер, 86)
Арсенал: Оспина, Бельерин, Гиббс, Косьельни (Паулиста, 49), Мустафи, Окслейд-Чемберлен, Озил, Коклен (Жиру, 77), Джака, Айвоби (Уолкотт, 65), Санчес
Незабитые пенальти
Санчес (Арсенал), 29
Предупреждения:
Хуммельс, 26; Лам, 83 - Мустафи, 15; Санчес, 33; Джака, 60
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
15 февраля 22:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция