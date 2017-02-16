Окслейд-Чемберлен - единственный, кто подошел к трибунам после поражения от «Баварии» (видео)

Полузащитник лондонского «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен после поражения от «Баварии» (1:5) стал единственным футболистами лондонской команды, который подошел после матча к трибунам с болельщиками.

Alex Oxlade-Chamberlain and Hector Bellerin show their appreciation for the Arsenal away supporters. #FCBvAFC pic.twitter.com/A1uykAnA5A — Chris Wheatley (@ChrisWheatley_) 15 февраля 2017 г.

После финального свистка все футболисты «Арсенала» покинули поле, за исключением Алекса, который направился к трибунам и поблагодарил болельщиков за поддержку.

Напомним, ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 7 марта в Лондоне.