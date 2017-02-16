Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Индивидуальная гонка. Мужчины
Футбол  Спартак- : -Олесунн
Баскетбол  Зенит- : -ЦСКА
Футбол  Краснодар- : -Фенербахче
Хоккей  СКА- : -ХК Сочи
Футбол  Ростов- : -Спарта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Окслейд-Чемберлен - единственный, кто подошел к трибунам после поражения от «Баварии» (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник лондонского «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен после поражения от «Баварии» (1:5) стал единственным футболистами лондонской команды, который подошел после матча к трибунам с болельщиками.

После финального свистка все футболисты «Арсенала» покинули поле, за исключением Алекса, который направился к трибунам и поблагодарил болельщиков за поддержку.

Напомним, ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 7 марта в Лондоне.

Матч

Бавария - Арсенал - 5:1 (1:1)

Голы

Роббен 11 (1:0). Санчес 30 (1:1). Левандовски 53 (2:1). Алькантара 56 (3:1). Алькантара 63 (4:1). Мюллер 88 (5:1).

Состав

Бавария: Нойер, Лам, Мартинес, Хуммельс, Алаба, Видаль, Алькантара, Роббен (Рафинья, 88), Алонсо, Коста (Киммих, 84), Левандовски (Мюллер, 86)

Арсенал: Оспина, Бельерин, Гиббс, Косьельни (Паулиста, 49), Мустафи, Окслейд-Чемберлен, Озил, Коклен (Жиру, 77), Джака, Айвоби (Уолкотт, 65), Санчес

Незабитые пенальти

Санчес (Арсенал), 29

Предупреждения:

Хуммельс, 26; Лам, 83 - Мустафи, 15; Санчес, 33; Джака, 60

Судья:

Милорад Мажич (Сербия)

Место и дата

15 февраля 22:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
День сурка для Венгера. Как «Бавария» разгромила «Арсенал»День сурка для Венгера. Как «Бавария» разгромила «Арсенал»«Арсенал»седьмой год подряд, проходя групповой этап, ничего не может противопоставить своим соперникам на стадии 1/8 финала.«Бавария» разгромила «Арсенал», забив пять мячей в 1/8 финала ЛЧ«Бавария» разгромила «Арсенал», забив пять мячей в 1/8 финала ЛЧВ первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» на своем поле разгромила лондонский «Арсенал» со счетом 5:1.«Реал» обыграл «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов«Реал» обыграл «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионовВ первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» на своем поле обыграл «Наполи» со счетом 3:1.Бензема стал лучшим бомбардиром в Лиге чемпионов среди французовФорвард мадридского «Реала» Карим Бензема в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов забил гол.Бензема восстановил равновесие в матче «Реал» – «Наполи»Сегодня, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» принимает на своем поле «Наполи».«Реал» – «Наполи». Как это было«Реал» сыграет сегодня с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов.«Бавария» – «Арсенал». Как это было«Бавария» сыграет сегодня с лондонским «Арсеналом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.«Бавария» – «Арсенал». Стартовые составыСтали известны стартовые составы «Баварии» и «Арсенала» на матч 1\8 финала Лиги чемпионов.«Реал» – «Наполи». Стартовые составыСтали известны стартовые составы мадридского «Реала» и «Наполи» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.Неймар: Отдам всего себя, чтобы перевернуть исход противостояния с «ПСЖ»Нападающий «Барселоны» Неймар оценил шансы своей команды на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Напомним, накануне каталонский клуб был разгромлен в первом матче 1/8 финала с «ПСЖ» (0:4).Букмекеры не верят в то, что «Наполи» сможет навязать борьбу «Реалу»Сегодня мадридский «Реал» сыграет на «Сантьяго Бернабеу» матч с «Наполи» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.Букмекеры считают «Баварию» явным фаворитом матча с «Арсеналом»Сегодня «Бавария» сыграет с «Арсеналом» первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.Болельщики «Барселоны» оскорбляли Гомеша после матча с «ПСЖ» (видео)Как сообщает AS, полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш подвергся критике после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:4).Неймар: Шансы «Барселоны» на выход в следующую стадию ЛЧ – 1%, остальное – вераНападающий «Барселоны» Неймар оценил шансы своей команды на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.Месси отменил поездку в Египет после разгрома «Барселоны» в ПарижеНападающий «Барселоны» Лионель Месси отменил запланированную поездку в Египет после разгромного поражения от «ПСЖ» (0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.Артуро Видаль: Я провел три замечательных сезона у Конте, но у меня нет причин покидать «Баварию»Полузащитник мюнхенской «Баварии» Артуро Видаль исключил свой переход в «Челси». Ранее сообщалось, что наставник «синих» Антонио Конте, знакомый с игроком по работе в «Ювентусе», хочет, чтобы лондонский клуб приобрел чилийца грядущим летом.Мануэль Нойер: У Гвардиолы по-прежнему есть мой номер, но он не звонилГолкипер «Баварии» Мануэль Нойер заявил, что не контактировал с представителями «Манчестер Сити».Блез Матюиди: Ничего еще не решено, хотя понимаем, что сделали что-то особенноеПолузащитник «Пари Сен-Жермен» Блез Матюиди подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0) на стадионе «Парк де Пренс».Александр Шмурнов: Игру «Бенфики», конечно, сделал «гонец из Габона»Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов раскритиковал тренерский штаб дортмундской «Боруссии», который дал возможность форварду Пьеру-Эмерику Обамеянгу пробить пенальти в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой».Александр Бубнов: «Наполи» - команда настроения, может и «упереться» в матче с «Реалом»Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» - «Наполи».
Главные новости
Футбол
Окслейд-Чемберлен - единственный, кто подошел к трибунам после поражения от «Баварии» (видео)
Футбол
«Бавария» разгромила «Арсенал», забив пять мячей в 1/8 финала ЛЧ
Футбол
«Реал» обыграл «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол
Бензема стал лучшим бомбардиром в Лиге чемпионов среди французов
Футбол
Нападающий Джафар, проходивший просмотр в ЦСКА, перешел в «Балтику»
Футбол
Роман Нойштедтер: В Краснодаре лучшая арена в мире
Футбол
Полузащитник сборной Болгарии стал игроком тульского «Арсенала» (фото)
Волейбол
«Зенит» обыграл на выезде «Пари Воллей» и одержал пятую победу подряд в Лиге чемпионов
Футбол
Маринато Гилерме: У меня есть цель – быть в сборной России на Кубке конфедераций и ЧМ-2018
Футбол
Гол Чалова принес ЦСКА победу в контрольном матче
все новости
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Эктор Бельерин
Эктор Бельеринвсе новости
Алекс Окслейд-Чемберлен
Алекс Окслейд-Чемберленвсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости