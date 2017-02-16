Арсен Венгер: Последние 25 минут матча были сущим кошмаром

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение своей команды от «Баварии» (1:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

« Странный матч... Мы хорошо провели первый тайм, перед самым перерывом упустили два выгоднейших момента. Но затем пропустили дважды за четыре минуты второго тайма.

Но главные проблемы начались после третьего гола. Мы «поплыли», организация полностью исчезла. Косьельни? Ну, конечно, я бы хотел, чтобы он остался на поле.

Последние 25 минут были сущим кошмаром. У нас просто не было понимания. Так или иначе, нам надо смириться с этим поражением. Ужасный результат», - цитирует Венгера официальный сайт УЕФА.