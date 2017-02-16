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Арсен Венгер: Последние 25 минут матча были сущим кошмаром

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение своей команды от «Баварии» (1:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Странный матч... Мы хорошо провели первый тайм, перед самым перерывом упустили два выгоднейших момента. Но затем пропустили дважды за четыре минуты второго тайма.

Но главные проблемы начались после третьего гола. Мы «поплыли», организация полностью исчезла. Косьельни? Ну, конечно, я бы хотел, чтобы он остался на поле. 

Последние 25 минут были сущим кошмаром. У нас просто не было понимания. Так или иначе, нам надо смириться с этим поражением. Ужасный результат», - цитирует Венгера официальный сайт УЕФА.

Матч

Бавария - Арсенал - 5:1 (1:1)

Голы

Роббен 11 (1:0). Санчес 30 (1:1). Левандовски 53 (2:1). Алькантара 56 (3:1). Алькантара 63 (4:1). Мюллер 88 (5:1).

Состав

Бавария: Нойер, Лам, Мартинес, Хуммельс, Алаба, Видаль, Алькантара, Роббен (Рафинья, 88), Алонсо, Коста (Киммих, 84), Левандовски (Мюллер, 86)

Арсенал: Оспина, Бельерин, Гиббс, Косьельни (Паулиста, 49), Мустафи, Окслейд-Чемберлен, Озил, Коклен (Жиру, 77), Джака, Айвоби (Уолкотт, 65), Санчес

Незабитые пенальти

Санчес (Арсенал), 29

Предупреждения:

Хуммельс, 26; Лам, 83 - Мустафи, 15; Санчес, 33; Джака, 60

Судья:

Милорад Мажич (Сербия)

Место и дата

15 февраля 22:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция

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