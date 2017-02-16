Зинедин Зидан: Еще ничего не решено, но у нас есть преимущество в два мяча
Главный тренер мадридского «Реала»
Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды над «Наполи» (3:1) в первом
матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Мы провели
великолепный матч. Не знаю, был ли это лучший поединок за последнее время. Но
мы хорошо начали. Обидно, что пропустили быстрый гол, но мы быстро
реабилитировались. Мы сумели победить. Это справедливый результат.
Нам еще предстоит ответный матч в гостях. Еще ничего не решено. Но у нас есть преимущество в два мяча. Нужно им воспользоваться и завоевать путевку в следующий раунд», - цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.
Матч
Голы
Инсинье 9 (0:1). Бензема 19 (1:1). Кроос 49 (2:1). Каземиро 54 (3:1).
Состав
Реал: Навас, Карвахаль, Рамос (Пепе, 71), Марсело, Варан, Каземиро, Модрич, Родригес (Васкес, 77), Кроос, Бензема (Мората, 81), Роналду
Наполи: Рейна, Гулам, Кулибали, Альбиоль, Хюсай, Диавара, Зелински (Аллан, 75), Гамшик (Милик, 84), Инсинье, Кальехон, Мертенс
Предупреждения:
Рамос, 17; Модрич, 52 - Зелински, 38; Мертенс, 76
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
15 февраля 22:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция