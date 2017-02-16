Зинедин Зидан: Еще ничего не решено, но у нас есть преимущество в два мяча

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды над «Наполи» (3:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы провели великолепный матч. Не знаю, был ли это лучший поединок за последнее время. Но мы хорошо начали. Обидно, что пропустили быстрый гол, но мы быстро реабилитировались. Мы сумели победить. Это справедливый результат.

Нам еще предстоит ответный матч в гостях. Еще ничего не решено. Но у нас есть преимущество в два мяча. Нужно им воспользоваться и завоевать путевку в следующий раунд», - цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.