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Маурицио Сарри: В ответном матче постараемся обыграть «Реал» со счетом 2:0

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри прокомментировал поражение от «Реала» (1:3) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы слишком часто теряли мяч, когда начинали атаки. Это не наш обычный футбол. Поэтому защитникам пришлось непросто. Нам противостояла лучшая команда в мире. Жаль, что мы сделали так много ошибок. Ответный матч? Мы постараемся выиграть с результатом 2:0. Хотя думаю, у «Реала» на этот счет другое мнение», - цитирует Сарри официальный сайт УЕФА.

Матч

Реал - Наполи - 3:1 (1:1)

Голы

Инсинье 9 (0:1). Бензема 19 (1:1). Кроос 49 (2:1). Каземиро 54 (3:1).

Состав

Реал: Навас, Карвахаль, Рамос (Пепе, 71), Марсело, Варан, Каземиро, Модрич, Родригес (Васкес, 77), Кроос, Бензема (Мората, 81), Роналду

Наполи: Рейна, Гулам, Кулибали, Альбиоль, Хюсай, Диавара, Зелински (Аллан, 75), Гамшик (Милик, 84), Инсинье, Кальехон, Мертенс

Предупреждения:

Рамос, 17; Модрич, 52 - Зелински, 38; Мертенс, 76

Судья:

Дамир Скомина (Словения)

Место и дата

15 февраля 22:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция

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