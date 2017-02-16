Маурицио Сарри: В ответном матче постараемся обыграть «Реал» со счетом 2:0
Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри
прокомментировал поражение от «Реала» (1:3) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Мы слишком часто теряли мяч, когда начинали атаки. Это не наш обычный футбол. Поэтому защитникам пришлось непросто. Нам противостояла лучшая команда в мире. Жаль, что мы сделали так много ошибок. Ответный матч? Мы постараемся выиграть с результатом 2:0. Хотя думаю, у «Реала» на этот счет другое мнение», - цитирует Сарри официальный сайт УЕФА.
Матч
Голы
Инсинье 9 (0:1). Бензема 19 (1:1). Кроос 49 (2:1). Каземиро 54 (3:1).
Состав
Реал: Навас, Карвахаль, Рамос (Пепе, 71), Марсело, Варан, Каземиро, Модрич, Родригес (Васкес, 77), Кроос, Бензема (Мората, 81), Роналду
Наполи: Рейна, Гулам, Кулибали, Альбиоль, Хюсай, Диавара, Зелински (Аллан, 75), Гамшик (Милик, 84), Инсинье, Кальехон, Мертенс
Предупреждения:
Рамос, 17; Модрич, 52 - Зелински, 38; Мертенс, 76
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
15 февраля 22:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция