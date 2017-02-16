Маурицио Сарри: В ответном матче постараемся обыграть «Реал» со счетом 2:0

Зинедин Зидан: Еще ничего не решено, но у нас есть преимущество в два мяча

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды над «Наполи» (3:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.