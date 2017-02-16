Роббен и Бензема признаны лучшими игроками матчей 1/8 финала ЛЧ

Нападающий «Баварии» Арьен Роббен признан лучшим игроком матча с «Арсеналом»(5:1), а главным героем встречи «Реал» - «Наполи» (3:1) назван Карим Бензема, сообщает официальный сайт УЕФА.

33-летний голландец провел на поле 88 минут и открыл счет в матче шикарным ударом издали на 11-й минуте первого тайма.

«С одной стороны, даже удивлен тем, как легко все вышло. С другой - я прекрасно знаю силу нашей команды», - сказал после матча Роббен.

А Бензема в параллельной встрече также открыл счет в матче, но на 18-й минуте.