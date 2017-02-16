Карло Анчелотти: Мы должны показать такую игру как сегодня еще раз

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Арсеналом» (5:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это заслуженная победа. Мы показали хороший баланс, располагались компактно и играли в быстрый футбол. Поэтому мы позволили сопернику лишь несколько моментов, а в атаке смогли грамотно воспользоваться свободными зонами.

В общем и целом, я очень доволен. Но это была лишь первая часть, вторая ждет нас в Лондоне. Еще ничего не кончено. Мы должны показать такую игру как сегодня еще раз», - цитирует Анчелотти официальный сайт «Баварии».