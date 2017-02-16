Карло Анчелотти: Мы должны показать такую игру как сегодня еще раз
Главный тренер «Баварии» Карло
Анчелотти прокомментировал победу над «Арсеналом» (5:1) в матче 1/8 финала Лиги
чемпионов.
«Это
заслуженная победа. Мы показали хороший баланс, располагались компактно и
играли в быстрый футбол. Поэтому мы позволили сопернику лишь несколько
моментов, а в атаке смогли грамотно воспользоваться свободными зонами.
В общем и целом, я очень доволен. Но это была лишь первая часть, вторая ждет нас в Лондоне. Еще ничего не кончено. Мы должны показать такую игру как сегодня еще раз», - цитирует Анчелотти официальный сайт «Баварии».
Матч
Голы
Роббен 11 (1:0). Санчес 30 (1:1). Левандовски 53 (2:1). Алькантара 56 (3:1). Алькантара 63 (4:1). Мюллер 88 (5:1).
Состав
Бавария: Нойер, Лам, Мартинес, Хуммельс, Алаба, Видаль, Алькантара, Роббен (Рафинья, 88), Алонсо, Коста (Киммих, 84), Левандовски (Мюллер, 86)
Арсенал: Оспина, Бельерин, Гиббс, Косьельни (Паулиста, 49), Мустафи, Окслейд-Чемберлен, Озил, Коклен (Жиру, 77), Джака, Айвоби (Уолкотт, 65), Санчес
Незабитые пенальти
Санчес (Арсенал), 29
Предупреждения:
Хуммельс, 26; Лам, 83 - Мустафи, 15; Санчес, 33; Джака, 60
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
15 февраля 22:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция