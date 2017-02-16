НХЛ. «Коламбус» примет «Торонто» - «Детройт» - «Сент-Луис» и другие матчи дня
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.
НХЛ
Регулярный чемпионат
16 февраля
Матч
Место и дата
16 февраля 03:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
16 февраля 04:00, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
16 февраля 05:30, Скотиабанк Сэддлдоум, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
16 февраля 06:30, САП Центр, Онлайн-трансляция
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