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ЧМ. Индивидуальная гонка. Мужчины. Начало текстовой трансляции в 16:30 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 16 февраля в рамках чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене пройдет индивидуальная гонка у мужчин.

Стреляющим лыжникам предстоит преодолеть 20-километровую дистанцию с четырьмя огневыми рубежами.

Начало соревнования в 16:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой гонки.

Напомним, Россию представят Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Александр Логинов и Алексей Волков.

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