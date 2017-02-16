ЧМ. Индивидуальная гонка. Мужчины. Начало текстовой трансляции в 16:30 (мск)
Сегодня, 16 февраля
в рамках чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене пройдет
индивидуальная гонка у мужчин.
Стреляющим
лыжникам предстоит преодолеть 20-километровую дистанцию с четырьмя огневыми
рубежами.
Начало соревнования в 16:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой гонки.
Напомним, Россию представят Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Александр Логинов и Алексей Волков.
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