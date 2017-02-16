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«Зенит» - ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 16 февраля в рамках Единой Лиги ВТБ «Зенит» сыграет с ЦСКА.

Встреча пройдет в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, армейцы одержали 13 побед в 15-ти матчах и лидируют в турнирной таблице, а «Зенит» расположился двумя строчками ниже.

Единая Лига ВТБ
Регулярный чемпионат

Матч

Зенит - ЦСКА

Место и дата

16 февраля 20:00, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция

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