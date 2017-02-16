«Зенит» - ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)
Сегодня, 16
февраля в рамках Единой Лиги ВТБ «Зенит» сыграет с ЦСКА.
Встреча
пройдет в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому
времени.
«Советский
спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, армейцы
одержали 13 побед в 15-ти матчах и лидируют в турнирной таблице, а «Зенит»
расположился двумя строчками ниже.
Единая Лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
16 февраля 20:00, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция
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