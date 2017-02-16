СКА – «Сочи». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)

Сегодня, 16 февраля в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА сыграет с командой «Сочи».

Встреча пройдет в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

СКА со 131-м очком делит с ЦСКА первую строчку Западной конференции, а «Сочи» в ней же занимает девятое место, имея в активе 88 баллов.

Напомним, команды уже встречались в нынешнем сезоне. Тогда победу со счетом 4:0 одержали подопечные Олега Знарка.

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