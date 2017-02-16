«Андерлехт» – «Зенит». Начало текстовой трансляции в 23:05 (мск)
В
первом матче 1/16 финала Лиги Европы бельгийский «Андерлехт» сыграет с «Зенитом».
Встреча
пройдет на стадионе «Констант Ваден Сток» в Брюсселе и начнется в 23:05 по
московскому времени.
«Советский
спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Стоит
отметить, в последний раз команды дважды встречались осенью 2012 года на стадии
группового этапа Лиги чемпионов. Оба матча тогда закончились со счетом 1:0,
только первый в пользу «Зенита», а в ответной встрече победу одержали
бельгийцы.
Лига Европы
1/16 финала
Первый матч
Матч
Место и дата
16 февраля 23:05, Констант Ванден Сток, Текстовая трансляция
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