«Андерлехт» – «Зенит». Начало текстовой трансляции в 23:05 (мск)

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы бельгийский «Андерлехт» сыграет с «Зенитом».

Встреча пройдет на стадионе «Констант Ваден Сток» в Брюсселе и начнется в 23:05 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Стоит отметить, в последний раз команды дважды встречались осенью 2012 года на стадии группового этапа Лиги чемпионов. Оба матча тогда закончились со счетом 1:0, только первый в пользу «Зенита», а в ответной встрече победу одержали бельгийцы.

Лига Европы

1/16 финала

Первый матч