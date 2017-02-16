Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Индивидуальная гонка. Мужчины
Футбол  Спартак- : -Олесунн
Баскетбол  Зенит- : -ЦСКА
Футбол  Краснодар- : -Фенербахче
Хоккей  СКА- : -ХК Сочи
Футбол  Ростов- : -Спарта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«МЮ» – «Сент-Этьен». Начало текстовой трансляции в 23:05 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с командой «Сент-Этьен».

Встреча пройдет на «Олд Траффорд» в Манчестере и начнется в 23:05 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Лига Европы
1/16 финала
Первый матч

Матч

Манчестер Юнайтед - Сент-Этьен

Место и дата

16 февраля 23:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Сельта» – «Шахтер». Начало текстовой трансляции в 21:00 (мск)В первом матче 1/16 финала Лиги Европы испанская «Сельта» сыграет с донецким «Шахтером».«Андерлехт» – «Зенит». Начало текстовой трансляции в 23:05 (мск)В первом матче 1/16 финала Лиги Европы бельгийский «Андерлехт» сыграет с «Зенитом».«Ростов» – «Спарта». Начало текстовой трансляции в 21:00 (мск)В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Ростов» сыграет с чешской «Спартой».«Краснодар» – «Фенербахче». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)В рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» сыграет с «Фенербахче».Роман Нойштедтер: Хочу показать Черчесову и Адвокату, как могу игратьРоман Нойштедтер: Хочу показать Черчесову и Адвокату, как могу игратьЗащитник сборной России и «Фенербахче» Роман Нойштедтер рассказал, что думает о матче с «Краснодаром» в 1/16 финала Лиги Европы.Роман Нойштедтер: В Краснодаре лучшая арена в миреИгрок сборной России и турецкого «Фенербахче» Роман Нойштедтер рассказал, как его команда готовилась к матчу с «Краснодаром» в 1/16 финала Лиги Европы.Мирча Луческу: Не вижу никаких причин, чтобы «Зенит» не был максимально готов к игре с «Андерлехтом»Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта».Дик Адвокат: В Европе недооценивают силу российского и турецкого чемпионатовДик Адвокат: В Европе недооценивают силу российского и турецкого чемпионатовГлавный тренер турецкого «Фенербахче» голландец Дик Адвокат поделился ожиданиями от матча 1/16 Финала Лиги Европы с «Краснодаром».«Говорят, Витсель похоронил себя для сборной». Лучший спец по сопернику «Зенита»«Говорят, Витсель похоронил себя для сборной». Лучший спец по сопернику «Зенита»Форвард Олег Ящук – легенда «Андерлехта», сейчас он детский тренер в бельгийском клубе. Идеальный собеседник перед матчем «Зенита».Бранислав Иванович: Я сделал все, чтобы адаптироваться к «Зениту»Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта».Юри Тилеманс: «Андерлехт» набрал хороший ход, готовы показать это в игре с «Зенитом»Полузащитник «Андерлехта» Юри Тилеманс поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита».«Боль Джанаева не оставляет». Сыграет ли со «Спартой» вратарь «Ростова»?«Боль Джанаева не оставляет». Сыграет ли со «Спартой» вратарь «Ростова»?Завтра в Ростове-на-Дону состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы между желто-синими и «Спартой».Валерий Рейнгольд: У «Краснодара» будет другой тренер, если клуб не пройдет «Фенербахче»Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матчей российских команда в 1/16 финал Лиги Европы.Эрик Байи: Моуринью решил сделать меня игроком основы, это был настоящий сюпрпизЭрик Байи: Моуринью решил сделать меня игроком основы, это был настоящий сюпрпизЗащитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи в преддверии первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Сент-Этьеном» ответил на вопросы журналистов.Эрик Байи: Это особый случай для братьев Погба, однако «МЮ» должен сфокусироваться на матчеЗащитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи прокомментировал ситуацию полузащитника Поля Погба, которому предстоит провести матч против своего брата Флорентена.Главный тренер «Андерлехта»: На матч с «Зенитом» в составе будут измененияГлавный тренер «Андерлехта» Рене Вайлер поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита».Главный тренер «Спарты»: В «Ростове» есть игроки, которых я бы хотел видеть у себяГлавный тренер «Спарты» Томаш Пожар поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с «Ростовом».Франк Веркаутерен: С учетом ухода Халка из «Зенита» у «Андерлехта» есть шансы выйти в следующий раундБывший главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы между «Андерлехтом» и «Зенитом».Вячеслав Караваев: Для меня возвращение в Россию – это что-то особенноеЗащитник «Спарты» Вячеслав Караваев поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в рамках Лиги Европы.Жозе Моуринью: Думаю, у мамы Погба большие неприятности, ей будет очень тяжело (видео)Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Сент-Этьеном» ответил на вопросы журналистов.
Главные новости
Хоккей
«Коламбус» без Бобровского обыграл «Торонто»
Футбол
Карло Анчелотти: Мы должны показать такую игру как сегодня еще раз
Футбол
Роббен и Бензема признаны лучшими игроками матчей 1/8 финала ЛЧ
Футбол
Маурицио Сарри: В ответном матче постараемся обыграть «Реал» со счетом 2:0
Футбол
Зинедин Зидан: Еще ничего не решено, но у нас есть преимущество в два мяча
Футбол
Арсен Венгер: Последние 25 минут матча были сущим кошмаром
Футбол
Окслейд-Чемберлен - единственный, кто подошел к трибунам после поражения от «Баварии» (видео)
Футбол
«Бавария» разгромила «Арсенал», забив пять мячей в 1/8 финала ЛЧ
Футбол
«Реал» обыграл «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол
Бензема стал лучшим бомбардиром в Лиге чемпионов среди французов
все новости
Сент-Этьен
Сент-Этьенкалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости