«МЮ» – «Сент-Этьен». Начало текстовой трансляции в 23:05 (мск)
В
первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с командой «Сент-Этьен».
Встреча
пройдет на «Олд Траффорд» в Манчестере и начнется в 23:05 по московскому
времени.
«Советский
спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Лига Европы
1/16 финала
Первый матч
Матч
Манчестер Юнайтед - Сент-Этьен
Место и дата
16 февраля 23:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция
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