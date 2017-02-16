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«Коламбус» без Бобровского обыграл «Торонто»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Коламбус» без Бобровского обыграл «Торонто»
Источник: Reuters

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» на домашнем льду обыграл «Торонто» со счетом 5:2.

В составе победителей шайбы забросили Джош Андерсон, Бун Дженнер, Оливер Бьеркстранд, Ник Флиньо и Мэтт Калверт, а у гостей дубль оформил Назем Кадри.

Российский голкипер хозяев льда Сергей Бобровский участие в матче не принимал, а его соотечественник из команды соперника Никита Зайцев провел на льду 21 минуту 44 секунды, но полезными действия не отметился.

«Коламбус» с 77-ю очками делит с «Питтсбургом» вторую строчку Восточной конференции, а «Торонто» в ней же расположился на восьмом месте, имея в активе 63 балла.

В следующем туре «Блю Джекетс» 18 февраля сыграет с «Питтсбургом», а «Мэйпл Лифс» на следующий день встретится с «Оттавой».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Коламбус - Торонто - 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Голы:

Андерсон (Карлссон, Джонс), 4:30 (1:0). Дженнер (Дубински, Веренски), 11:15 (2:0). Бьоркстранд (Саад, Веннберг), 21:32 (3:0). Фолиньо (Веннберг, Веренски), 29:56 (4:0). Кадри (Комаров, Лейво), 37:28 (4:1). Кадри (Лейво), 46:19 (4:2). Калверт (Джонс), 57:39 (5:2).

Место и дата

16 февраля 03:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция

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