«Коламбус» без Бобровского обыграл «Торонто»
В
матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» на домашнем льду обыграл «Торонто»
со счетом 5:2.
В
составе победителей шайбы забросили Джош Андерсон, Бун Дженнер, Оливер
Бьеркстранд, Ник Флиньо и Мэтт Калверт, а у гостей дубль оформил Назем Кадри.
Российский
голкипер хозяев льда Сергей Бобровский участие в матче не принимал, а его соотечественник из команды соперника Никита Зайцев провел на льду 21 минуту 44 секунды, но
полезными действия не отметился.
«Коламбус»
с 77-ю очками делит с «Питтсбургом» вторую строчку Восточной конференции, а «Торонто»
в ней же расположился на восьмом месте, имея в активе 63 балла.
В
следующем туре «Блю Джекетс» 18 февраля сыграет с «Питтсбургом», а «Мэйпл Лифс»
на следующий день встретится с «Оттавой».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Коламбус - Торонто - 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)
Голы:
Андерсон (Карлссон, Джонс), 4:30 (1:0). Дженнер (Дубински, Веренски), 11:15 (2:0). Бьоркстранд (Саад, Веннберг), 21:32 (3:0). Фолиньо (Веннберг, Веренски), 29:56 (4:0). Кадри (Комаров, Лейво), 37:28 (4:1). Кадри (Лейво), 46:19 (4:2). Калверт (Джонс), 57:39 (5:2).
Место и дата
16 февраля 03:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция