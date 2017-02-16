«Кливленд» нанес «Индиане» пятое поражение кряду

Леброн Джеймс Источник: Reuters

В матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд» обыграл «Индиану» со счетом 113:104 (28:32, 29:22, 26:26, 30:24).

Самым результативным стал игрок хозяев площадки Леброн Джеймс, в его активе 31 очко.

«Кливленд» одержал третью победу кряду и лидирует в Восточной конференции, а «Индиана» в ней же расположилась на шестой строчке, потерпев пятое поражения подряд.

В следующем туре «Кавальерс» 24 февраля примет «Нью-Йорк Никс», а «Пэйсерс» 17 февраля встретится с «Вашингтоно».

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