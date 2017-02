Шайба Барбашева принесла победу «Сент-Луису» в матче с «Детройтом» (видео)

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт» на домашнем льду уступил «Сент-Луису» со счетом 0:2.

В составе победителей шайбы забросили российский форвард Иван Барбашев и Джэйден Шварц, забивший в пустые ворота на последней минуте третьего периода.

Score one for Ken and Barbie! (Kenny Agostino got the lone assist on Barbashev's goal). #stlblues pic.twitter.com/5n9pu9tirI