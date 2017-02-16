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Видео дня: Победный гол Чалова пяткой на 90-й минуте матча ЦСКА – «Картахена»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в товарищеском матче с командой «Картахена» (2:1) забил победный гол пяткой на 90-й минуте встречи.

Напомним, на 18-й минуте соперник столичного клуба открыл счет. Во втором тайме команда Виктора Гончаренко, благодаря голу полузащитника Алана Дзагоева, сравняла счет. 

Отметим, что «Картахена» выступает в Сегунде Б (третьей по значимости футбольной лиге Испании) и после 25-ти туров занимает второе место. 

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