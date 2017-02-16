Видео дня: Победный гол Чалова пяткой на 90-й минуте матча ЦСКА – «Картахена»

Дмитрий Ефремов: Слова Слуцкого про меня? Мне было не обидно это слышать

Корреспондент «Советского спорта» поговорил с полузащитником ЦСКА Дмитрием Ефремовым, который этот сезон проводит в аренде в «Оренбурге».