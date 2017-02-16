Видео дня: Победный гол Чалова пяткой на 90-й минуте матча ЦСКА – «Картахена»
Нападающий ЦСКА Федор Чалов в товарищеском матче с командой «Картахена» (2:1) забил победный гол пяткой на 90-й минуте встречи.
#Чалов забил победный гол пяткой на 90-й минуте матча #ЦСКА - Картахена pic.twitter.com/DWi8fZHdvy— Alexandr Semkiv (@footmob) 16 февраля 2017 г.
Напомним, на 18-й минуте соперник столичного клуба открыл счет. Во втором тайме команда Виктора Гончаренко, благодаря голу полузащитника Алана Дзагоева, сравняла счет.
Отметим, что «Картахена» выступает в Сегунде Б (третьей по значимости футбольной лиге Испании) и после 25-ти туров занимает второе место.
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