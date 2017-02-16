«Лейкерс» без Тимофея Мозгова проиграл «Финиксу»
В матче
регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» на выезде проиграл «Финиксу» со счетом
101:137 (15:32, 33:36, 28634, 25:35).
Самым
результативным стал игрок хозяев площадки Эрик Бледсо, в его активе 25 очков.
Российский
центровой команды из Лос-Анджелеса Тимофей Мозгов участия в матче не принимал.
«Лейкерс»
занимает 14-е место в Западной конференции, а «Финикс» в ней же расположился
строчкой ниже.
В следующем
туре «Лос-Анджелес» 25 февраля на выезде сыграет с «Оклахомой», а «Санс» в этот
же день встретится с «Чикаго».
НБА
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
16 февраля 05:00, Ю-Эс Эйрвэйз Центр, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически