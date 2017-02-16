«Лейкерс» без Тимофея Мозгова проиграл «Финиксу»

В матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» на выезде проиграл «Финиксу» со счетом 101:137 (15:32, 33:36, 28634, 25:35).

Самым результативным стал игрок хозяев площадки Эрик Бледсо, в его активе 25 очков.

Российский центровой команды из Лос-Анджелеса Тимофей Мозгов участия в матче не принимал.

«Лейкерс» занимает 14-е место в Западной конференции, а «Финикс» в ней же расположился строчкой ниже.

В следующем туре «Лос-Анджелес» 25 февраля на выезде сыграет с «Оклахомой», а «Санс» в этот же день встретится с «Чикаго».

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