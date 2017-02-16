Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Индивидуальная гонка. Мужчины
Футбол  Спартак- : -Олесунн
Баскетбол  Зенит- : -ЦСКА
Футбол  Краснодар- : -Фенербахче
Хоккей  СКА- : -ХК Сочи
Футбол  Ростов- : -Спарта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Победы «Баварии» и «Реала» в ЛЧ, красивый гол Чалова и шайба Барбашева в НХЛ. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра четверга.

1. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» разгромила лондонский «Арсенал», забив пять мячей.

Комментарии главных тренеров: Карло Анчелотти, Арсен Венгер.

2. В параллельной встрече турнира мадридский «Реал» без труда переиграл «Наполи».

Комментарии главных тренеров: Зинедин Зидан, Маурицио Сарри.

3. В матче «Бавария» - «Арсенал» лучшим игроком назван Арьен Роббен, а в «Реал» - «Наполи» лучшим признали Карима Бензема, к слову, француз стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов среди соотечественников.

4. Полузащитник «канонир» Алекс Окслейд-Чемберлен - единственный, кто подошел к трибунам после поражения от «Баварии».

5. Футболист сборной Болгарии Михаил Александров стал игроком тульского «Арсенала».

6. «Анжи» объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником «Рубина» Максимом Батовым.

7. В ночь со среды на четверг в НХЛ прошло четыре матча.

8. Шайба Ивана Барбашева принесла выездную победу «Сент-Луису» в матче с «Детройтом».

9. «Коламбус» без Сергея Бобровского обыграл «Торонто».

10. «Лейкерс» без Тимофея Мозгова проиграл «Финиксу».

Видео дня: Победный гол Чалова пяткой на 90-й минуте матча ЦСКА – «Картахена»

Цитата дня:«Хочу показать Черчесову и Адвокату, как могу играть», - Роман Нойштедтер, защитник «Фенербахче».

Обязательно к прочтению: 

Кому – Лига, кому – фига. Юрий Цыбанев – о российских клубах в Лиге Европы

День сурка для Венгера. Как «Бавария» разгромила «Арсенал»

Что? Где? Когда? Вся информация о битве Емельяненко — Митрион

Виртуальное пространство – новая цель для НБА

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
НБА. «Голден Стэйт» одержал победу над «Сакраменто», «Клипперс» обыграл «Атланту» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной баскетбольной ассоциации.«Калгари» одержал победу над «Филадельфией»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» выиграл у «Филадельфии» со счетом 3:1.«Реал» нашел замену Пепе в «Манчестер Сити»Как сообщает TyCSports, мадридский «Реал» начал поиски замены Пепе, который, как ожидается, перейдет грядущим летом в китайский клуб.НХЛ. «Калгари» победил «Филадельфию», «Сан-Хосе» принимает «Флориду» и другие матчи. Онлайн«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.Владимир Стогниенко: Результат для «Наполи» не страшный, но с качеством – бедаРоссийский комментатор Владимир Стогниенко поделился мнением о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Наполи».«Спартак» без Комбарова, ЦСКА без Витиньо. Обзор сборов (видео)«Спартак» без Комбарова, ЦСКА без Витиньо. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Серхио Рамос: Поражение «Барселоны»? Не хочется смотреть, как страдают твои друзьяКапитан мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал поражение «Барселоны» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «ПСЖ» (0:4), а также оценил игру экс-полузащитника «сливочных» Анхеля Ди Марии, который оформил в этой встрече дубль.Хамес Родригес: Зидан? Мы обсуждали некоторые вопросы, но я не хочу об этом говоритьПолузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес после окончания матча с «Наполи» оценил свое положение в испанском клубе, а также рассказал об отношениях с наставником «сливочных» Зинедином Зиданом.«Лейкерс» без Тимофея Мозгова проиграл «Финиксу»В матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» на выезде проиграл «Финиксу» со счетом 101:137 (15:32, 33:36, 28634, 25:35).Шайба Барбашева принесла победу «Сент-Луису» в матче с «Детройтом» (видео)Шайба Барбашева принесла победу «Сент-Луису» в матче с «Детройтом» (видео)В матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт» на домашнем льду уступил «Сент-Луису» со счетом 0:2.«Кливленд» нанес «Индиане» пятое поражение кряду«Кливленд» нанес «Индиане» пятое поражение крядуВ матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд» обыграл «Индиану» со счетом 113:104 (28:32, 29:22, 26:26, 30:24).«Коламбус» без Бобровского обыграл «Торонто»«Коламбус» без Бобровского обыграл «Торонто»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» на домашнем льду обыграл «Торонто» со счетом 5:2.Видео дня: Победный гол Чалова пяткой на 90-й минуте матча ЦСКА – «Картахена»Нападающий ЦСКА Федор Чалов в товарищеском матче с командой «Картахена» забил победный гол пяткой на 90-й минуте встречи.Борис Майоров: На ЧМ-2017 игроков НХЛ звать не надо! Устроим проверкуБорис Майоров: На ЧМ-2017 игроков НХЛ звать не надо! Устроим проверкуДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров предлагает интересный вариант формирования сборной России на ближайшем чемпионате мира.Карло Анчелотти: Мы должны показать такую игру как сегодня еще разГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Арсеналом» (5:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.Роббен и Бензема признаны лучшими игроками матчей 1/8 финала ЛЧНападающий «Баварии» Арьен Роббен признан лучшим игроком матча с «Арсеналом», а главным героем встречи «Реал» - «Наполи» назван Карим Бензема, сообщает официальный сайт УЕФА.Маурицио Сарри: В ответном матче постараемся обыграть «Реал» со счетом 2:0Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри прокомментировал поражение от «Реала» (1:3) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.Зинедин Зидан: Еще ничего не решено, но у нас есть преимущество в два мячаГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды над «Наполи» (3:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.Тиаго Алькантара: Мы, естественно, очень довольны победой над «Арсеналом»Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара, оформивший дубль в матче с «Арсеналом» (5:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, поделился впечатлениями от победы.Арсен Венгер: Последние 25 минут матча были сущим кошмаромГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение своей команды от «Баварии» (1:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Главные новости
Футбол
Победы «Баварии» и «Реала» в ЛЧ, красивый гол Чалова и шайба Барбашева в НХЛ. Главные новости утра
MMA
Федор Емельяненко: Популярность меня очень утомляет
Футбол
Серхио Рамос: Поражение «Барселоны»? Не хочется смотреть, как страдают твои друзья
Хоккей
Шайба Барбашева принесла победу «Сент-Луису» в матче с «Детройтом» (видео)
Хоккей
«Коламбус» без Бобровского обыграл «Торонто»
Футбол
Видео дня: Победный гол Чалова пяткой на 90-й минуте матча ЦСКА – «Картахена»
Футбол
Карло Анчелотти: Мы должны показать такую игру как сегодня еще раз
Футбол
Роббен и Бензема признаны лучшими игроками матчей 1/8 финала ЛЧ
Футбол
Маурицио Сарри: В ответном матче постараемся обыграть «Реал» со счетом 2:0
Футбол
Зинедин Зидан: Еще ничего не решено, но у нас есть преимущество в два мяча
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Детройт
Детройткалендарьстатистика
Коламбус
Коламбускалендарьстатистика
Наполи
Наполикалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Федор Чалов
Федор Чаловвсе новости
Иван Барбашев
Иван Барбашеввсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
НБА
НБАтаблицакалендарьстатистикатексты/новости