Победы «Баварии» и «Реала» в ЛЧ, красивый гол Чалова и шайба Барбашева в НХЛ. Главные новости утра
«Советский
спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра четверга.
1.
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» разгромила
лондонский «Арсенал», забив пять мячей.
Комментарии главных тренеров:
Карло Анчелотти, Арсен Венгер.
2.
В параллельной встрече турнира мадридский «Реал» без труда переиграл «Наполи».
Комментарии главных тренеров: Зинедин Зидан, Маурицио Сарри.
3.
В матче «Бавария» - «Арсенал» лучшим игроком назван Арьен Роббен, а в «Реал» - «Наполи»
лучшим признали Карима Бензема, к слову, француз стал лучшим бомбардиром Лиги
чемпионов среди соотечественников.
4.
Полузащитник «канонир» Алекс Окслейд-Чемберлен - единственный, кто подошел к
трибунам после поражения от «Баварии».
5. Футболист
сборной Болгарии Михаил Александров стал игроком тульского «Арсенала».
6. «Анжи»
объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником «Рубина» Максимом
Батовым.
7. В ночь со
среды на четверг в НХЛ прошло четыре матча.
8. Шайба Ивана
Барбашева принесла выездную победу «Сент-Луису» в матче с «Детройтом».
9. «Коламбус»
без Сергея Бобровского обыграл «Торонто».
10. «Лейкерс»
без Тимофея Мозгова проиграл «Финиксу».
Видео дня: Победный гол Чалова пяткой на 90-й минуте матча ЦСКА – «Картахена»
Цитата дня:«Хочу показать Черчесову и Адвокату, как могу играть», - Роман Нойштедтер, защитник «Фенербахче».
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