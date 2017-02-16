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Хамес Родригес: Зидан? Мы обсуждали некоторые вопросы, но я не хочу об этом говорить

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес после окончания матча с «Наполи» оценил свое положение в испанском клубе, а также рассказал об отношениях с наставником «сливочных» Зинедином Зиданом.

«Реал» – большой клуб. Конечно, я хочу остаться здесь. Да, плохие вещи случаются, но это ничего не меняет. Всегда упорно тренировался, чтобы проходить в основу. Каждый футболист хочет играть. Сейчас у меня больше игровой практики, а это многое меняет.

Зидан? Он отличный тренер и талантливый специалист. Мы обсуждали некоторые вопросы, но я не хочу об этом говорить»,  – сказал колумбиец, слова которого приводит Goal.

Ранее сообщалось, что Зидан недоволен отношением Хамеса к тренировкам. По сообщениям СМИ, игрок планировал покинуть команду грядущим летом.

Напомним, что накануне «Реал» одержал победу над «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1), а Хамес Родригес вышел в стартовом составе.

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