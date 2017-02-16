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Михаил Коляда: После чемпионата Европы я испытал смешанные чувства, потому что дал повод усомниться в себе

Источник:  Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Комментарии

Чемпион России и призер чемпионата Европы Михаил Коляда прокомментировал удачный для себя сезон.

- В прошлом году у меня была малая медаль чемпионата Европы. В этом и малая, и большая. Но я не придаю этому большого значения. Есть медаль – хорошо. Нет – будем работать дальше. Медаль и звание всегда добавляют груза ответственности и более пристального внимания со стороны. С этим надо уметь справляться. 

Честно говоря, после чемпионата Европы я испытал смешанные чувства, потому что дал повод усомниться в себе. Осталось ощущение не до конца выполненной работы. Нельзя было допускать ошибку в короткой программе. 

Набираю обороты. Потихонечку, потихонечку. Я по характеру такой человек, что долго запрягаю. У меня все так. И в жизни тоже. На самом деле я только на льду на прыжках тороплюсь. А так ненавижу торопиться. Вообще, - цитирует Коляду официальный сайт ФФККР. 

Напомним, что Коляда завоевал золото на чемпионате России в Челябинске и бронзу на чемпионате Европы в чешской Остраве.  

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