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Серхио Рамос: Поражение «Барселоны»? Не хочется смотреть, как страдают твои друзья

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал поражение «Барселоны» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «ПСЖ» (0:4), а также оценил игру экс-полузащитника «сливочных» Анхеля Ди Марии, который оформил в этой встрече дубль.

«Рад ли я поражению «Барселоны»? Не стану говорить вам «нет». Конечно, не хочется смотреть, как страдают твои друзья, но, очевидно, мне не нравится, когда каталонский клуб выходит победителем.

Игра Ди Марии? Не удивлен. Вообще, любая команда платит за слабую игру, особенно в Лиге чемпионов. «ПСЖ» провел великолепный матч. Они давили на своего соперника в первом тайме» – сказал испанец, слова которого приводит Goal.

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