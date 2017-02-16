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Владимир Стогниенко: Результат для «Наполи» не страшный, но с качеством – беда

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский комментатор Владимир Стогниенко поделился мнением о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Наполи».

Напомним, игра состоялась накануне и завершилась победой испанского клуба (3:1).

«В общем, результат вроде для «Наполи» не такой страшный, но с качеством – беда», – написал Стогниенко на своей странице в Twitter.

Матч

Реал - Наполи - 3:1 (1:1)

Голы

Инсинье 9 (0:1). Бензема 19 (1:1). Кроос 49 (2:1). Каземиро 54 (3:1).

Состав

Реал: Навас, Карвахаль, Рамос (Пепе, 71), Марсело, Варан, Каземиро, Модрич, Родригес (Васкес, 77), Кроос, Бензема (Мората, 81), Роналду

Наполи: Рейна, Гулам, Кулибали, Альбиоль, Хюсай, Диавара, Зелински (Аллан, 75), Гамшик (Милик, 84), Инсинье, Кальехон, Мертенс

Предупреждения:

Рамос, 17; Модрич, 52 - Зелински, 38; Мертенс, 76

Судья:

Дамир Скомина (Словения)

Место и дата

15 февраля 22:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция


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