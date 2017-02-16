Владимир Стогниенко: Результат для «Наполи» не страшный, но с качеством – беда

Хамес Родригес: Зидан? Мы обсуждали некоторые вопросы, но я не хочу об этом говорить

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес после окончания матча с «Наполи» оценил свое положение в испанском клубе, а также рассказал об отношениях с наставником «сливочных» Зинедином Зиданом.