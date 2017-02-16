«Реал» нашел замену Пепе в «Манчестер Сити»
Как сообщает TyCSports, мадридский «Реал» начал поиски замены Пепе, который, как ожидается, перейдет грядущим летом в китайский клуб.
По информации источника, в руководстве «сливочных» намерены приобрести игрока «Манчестер Сити» Николаса Отаменди, который до переезда в АПЛ защищал цвета «Валенсии».
В нынешнем сезоне аргентинец провел 28 матчей, отдал 2 голевые передачи и получил 9 желтых карточек. Портал Transfermarkt.de оценивает 29-летнего защитника «горожан» в 32 млн евро, а его контракт с «Сити» рассчитан до 2020 года.
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