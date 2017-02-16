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Федор Емельяненко: Популярность меня очень утомляет

Источник:  MMA FightingКомментарии

Российский боец Федор Емельяненко поделился ожиданиями в преддверии боя с Мэттом Митрионом.

- Я очень рад вернуться и выступать на американской публике. Я смотрел бои Митриона и присутствовал на его поединке в Англии в июле  Я согласился, когда он предложил мне поединок. Мэтт Митрион - очень опытный хороший боец, хороший ударник, он очень быстро наносит удары руками. 

Я являюсь представителем своей страны, какая еще может быть мотивация. За мной идут молодые ребята, которые также хотят представлять свою Родину и хотят добиться результатов, и которых вы, надеюсь, скоро увидите, - цитирует Емельяненко Mma fighting.

На вопрос о своей популярности боец ответил следующее: «Популярность мне очень утомительна, напрягает».

Дебют Федора в американском промоушене должен состояться 18 февраля 2017 года в Сан-Хосе на турнире Bellator 172, где соперником россиянина станет американец Мэтт Митрион, который на данный момент провел два боя в Bellator и оба выиграл досрочно.

После возобновления карьеры «Последний Император» провел два боя, победив Джайдипа Сингха под эгидой Rizin и Фабио Мальдонадо на турнире Fight Nights. 

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