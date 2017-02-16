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Педро: Когда приезжаю в сборную Испании, остро ощущаю разницу между АПЛ и Примерой

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Челси» Педро Родригес, переехавший в лондонский клуб из «Барселоны» в 2014 году, оценил свое положение в стане «синих», а также сравнил АПЛ с испанской Примерой.

«Сейчас у меня самый лучший период за то время, что я нахожусь клубе, а также лучший период для всей команды, с тех пор как я сюда перешел.

Я уже лучше знаком с Премьер-лигой. Она сильно отличается от чемпионата Испании, но сейчас я второй год выступаю в турнире и привык к местному футболу. Здесь выше скорости, а также более интенсивный и силовой футбол. В Испании все по-другому. Там больше тактики, больше комбинационной игры и нестандартных решений. В Англии команды быстрее атакуют, да и все остальное тоже отличается. В первую очередь нужно измениться психологически и адаптироваться к турниру, что весьма тяжело. Но я изменился, я справился с этим. 

Когда приезжаешь играть за национальную сборную, остро ощущаешь разницу между чемпионатами. Особенно это касается физической готовности. В Испании многое сосредоточено на технике, на работе с мячом и стиле игры, но в Англии тебе понадобится скорость и мощь, чтобы демонстрировать свой футбол», – приводит слова Педро официальный сайт «Челси».

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