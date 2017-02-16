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«Калгари» одержал победу над «Филадельфией»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» выиграл у «Филадельфии» со счетом 3:1.

В составе победителей шайбами отличились Мэттью Ткачук, Ти Джей Броди и Марк Джиордано. За «Филадельфию» единственный гол забил Ник Казинс.  

Российский форвард «Флайерз» Роман Любимов провел на льду семь минут и не отметился результативными действиями. Иван Проворов провел на льду 21 минуту и завершил встречу с показателем полезности «-2». 

«Филадельфия» потерпела четвертое поражение за пять последних игр. 

Матч

Калгари - Филадельфия - 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы:

Казинс (Рид), 1:30 (0:1). Ткачук (Баклунд, Хэмилтон Д.), 4:28 (1:1). Броди (Энгелланд, Ткачук), 32:45 (2:1). Джиордано 59:21 (3:1).

Место и дата

16 февраля 05:30, Скотиабанк Сэддлдоум, Онлайн-трансляция

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