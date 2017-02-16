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Шипулин стартует первым в индивидуальной гонке на ЧМ, Фуркад – 4-м, Логинов – 31-м, Волков – 99-м

Елена Корсунская
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня на чемпионате мира в Хохфильцене стартует мужская индивидуальная гонка.

Спортсменам предстоит преодолеть 20 километров дистанции и зайти на четыре огневых рубежа. В гонке примут участие 102 биатлониста, Россию представят четыре.

Лидер сборной России Антон Шипулин первым стартует в индивидуальной гонке. Александр Логинов уйдет в гонку 31-м, а Евгений Гараничев — 73-м. Еще один россиянин Алексей Волков получил 99-й стартовый номер.

Лидер общего зачета Кубка мира француз Мартен Фуркад отправится на дистанцию под четвертым номером.  Немец Симон Шемп стартует 46-м, норвежцы уйдут на дистанцию в последней группе: Эмиль Хегле Свендсен - под 81-м номером, Уле-Эйнар Бьорндален - под 95-м, Йоханнес Бе - под 96-м. 

Начало текстовой трансляции в 16:30 мск на сайте «Советского спорта».  

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