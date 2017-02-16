Карлос Каземиро: Забив гол «Наполи», я потерял дар речи (видео)
Полузащитник мадридского «Реала» Карлос Каземиро, забивший третий гол в ворота «Наполи», поделился эмоциями после окончания встречи.
Casemiro did this tonight 😨😱💥 pic.twitter.com/1ZxtpSOMjl— The F2 (@TheF2) 15 февраля 2017 г.
«Тренировал удары с этой дистанции. Это очень важно из-за моей позиции на поле. Когда я забил гол «Наполи», то потерял дар речи. Посвящаю этот мяч болельщикам «Реала» и стадиону «Сантьяго Бернабеу». Очень люблю играть на этой арене. Не могу вспомнить гола красивее, чем этот», – сказал бразилец, слова которого приводит Goal.
Матч
Голы
Инсинье 9 (0:1). Бензема 19 (1:1). Кроос 49 (2:1). Каземиро 54 (3:1).
Состав
Реал: Навас, Карвахаль, Рамос (Пепе, 71), Марсело, Варан, Каземиро, Модрич, Родригес (Васкес, 77), Кроос, Бензема (Мората, 81), Роналду
Наполи: Рейна, Гулам, Кулибали, Альбиоль, Хюсай, Диавара, Зелински (Аллан, 75), Гамшик (Милик, 84), Инсинье, Кальехон, Мертенс
Предупреждения:
Рамос, 17; Модрич, 52 - Зелински, 38; Мертенс, 76
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
15 февраля 22:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция