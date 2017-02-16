«Амкар» объявил о продлении контракта с Конде

Как сообщает официальный сайт пермского «Амкара», защитник Секу Конде продлил соглашение с российским клубом еще на два года.

«За то короткое время, которые Секу провел с нами, мы убедились в том, что это – именно тот футболист, который нам нужен. Откровенно говоря, когда мы приглашали Конде в «Амкар», уверенности в том, что он заиграет, не было – до этого он поменял много команд, а заявить о себе не сумел. Но жизнь показала, что с Секу мы не ошиблись», – цитирует исполнительного директора клуба Дениса Маслова пресс-служба «Амкара».

Напомним, футболист перешел в российскую команду летом 2016 года. В нынешнем сезоне 23-летний игрок из Гвинеи провел во всех турнирах 7 матчей и получил две желтые карточки.

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