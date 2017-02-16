Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Индивидуальная гонка. Мужчины
Футбол  Спартак- : -Олесунн
Баскетбол  Зенит- : -ЦСКА
Футбол  Краснодар- : -Фенербахче
Хоккей  СКА- : -ХК Сочи
Футбол  Ростов- : -Спарта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Амкар» объявил о продлении контракта с Конде

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Как сообщает официальный сайт пермского «Амкара», защитник Секу Конде продлил соглашение с российским клубом еще на два года.

«За то короткое время, которые Секу провел с нами, мы убедились в том, что это – именно тот футболист, который нам нужен. Откровенно говоря, когда мы приглашали Конде в «Амкар», уверенности в том, что он заиграет, не было – до этого он поменял много команд, а заявить о себе не сумел. Но жизнь показала, что с Секу мы не ошиблись», – цитирует исполнительного директора клуба Дениса Маслова пресс-служба «Амкара».

Напомним, футболист перешел в российскую команду летом 2016 года. В нынешнем сезоне 23-летний игрок из Гвинеи провел во всех турнирах 7 матчей и получил две желтые карточки.

Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Глеб перешел в «Крылья Советов». Таблица трансферов РФПЛГлеб перешел в «Крылья Советов». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Форвард Гасилин, которого хотел купить «Амкар», присоединился к «Зениту-2»Форвард «Зенита-2» Алексей Гасилин находится в Ларнаке, где подопечные Владислава Радимова принимают участие в Кубке ФНЛ.«Амкар» сделал предложение «Зениту» о трансфере ГасилинаГенеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин рассказал, что пермский клуб сделал предложение «Зениту» о выкупе прав на 20-летнего нападающего молодежной сборной России Алексея Гасилина.«Амкар» заключил трехлетний контракт с вратарем «Балтики»«Амкар» заключил трехлетний контракт с 21-летним голкипером Денисом Вамбольтом, выступавшим ранее за «Балтику» из Калининграда, сообщает официальный сайт пермяков.Форвард «Зенита» Алексей Гасилин находится на просмотре в «Амкаре»По информации «Советского спорта в Санкт-Петербурге», 20-летний форвард «Зенита-2» Алексей Гасилин находится на просмотре в пермском «Амкаре».Голкипер «Балтики» перешел в пермский «Амкар»Голкипер «Балтики» Денис Вамбольт перешел в пермский «Амкар». Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Калининграда.«Амкар» хочет купить защитника Грицаенко, но руководство «Луч-Энергии» не отвечаетИсполнительный директор «Амкара» Денис Маслов рассказал, почему клуб не может оформить переход из «Луч-Энергии» защитника Алексея Грицаенко.Кто может потеснить ЦСКА с третьего места?Кто может потеснить ЦСКА с третьего места?«ССФ» рассказывает о тех командах, которые в этом сезоне могут занять место в призовой тройке.Андрей Каряка: «Амкар» в очередной раз подвела реализацияСтарший тренер «Амкара» Андрей Каряка прокомментировал поражение команды от сборной Узбекистана на сборе в Турции.«Амкар» продлил контракт с Идову до 2021 годаЗащитник «Амкара» Брайн Идову продлил контракт с «Амкаром» еще на три года, сообщает официальный сайт пермяков.«Амкар» расторг контракт с АрзуманяномЗащитник «Амкара» Роберт Арзуманян покидает клуб в статусе свободного агента, сообщает официальный сайт пермской команды.«Амкар» разорвал контракт с АрзуманяномЗащитник «Амкара» Роберт Арзуманян покидает клуб в статусе свободного агента. Контракт 31-летнего игрока из Армении расторгнут по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт «Амкара».«Амкар» сыграл вничью с «Железничаром»«Амкар» на втором зимнем сборе в Турции провел товарищеский матч с боснийским «Железничаром», который завершился со счетом 0:0.«Амкар» отдал защитника Таказова в аренду «Волгарю»«Волгарь» арендовал у «Амкара» защитника Сослана Таказова, сообщается на официальном сайте пермской команды.Изменения в правительстве Пермского края могут отразиться на финансировании «Амкара»Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин поделился своим видением ближайших перспектив клуба.24 футболиста «Амкара» отправятся на сбор в БелекСегодня футболисты «Амкара» отправятся в Белек на второй предсезонный сбор.Сергей Прядкин: По манежу «Урал» возникает много вопросов от клубов премьер-лигиПрезидент РФПЛ Сергей Прядкин высказался о возможном проведении домашних матчей «Урала» в одноименном манеже в Екатеринбурге.«Амкар» на сборе в Турции сыграет со сборной Узбекистана, «Шерифом» и «Актобе»5 февраля футболисты «Амкара» отправятся на второй тренировочный сбор в турецкий Белек.Чума Анене: У меня закралось ощущение, что матч «Амкар» – «Ботошани» был договорнымФорвард «Амкара» Чума Анене считает, что контрольный матч с «Ботошани» (0:3) на сборе в Турции мог быть договорным.«Текстильщик» объявил о назначении Евсеева главным тренером (фото)Вадим Евсеев стал новым главным тренером «Текстильщика», сообщается на официальном сайте клуба из Иваново.
Главные новости
Футбол
Победы «Баварии» и «Реала» в ЛЧ, красивый гол Чалова и шайба Барбашева в НХЛ. Главные новости утра
Хоккей
Ягр стал вторым игроком в истории НХЛ, набравшим 1900 очков
Футбол
Карлос Каземиро: Забив гол «Наполи», я потерял дар речи (видео)
Биатлон
Шипулин стартует первым в индивидуальной гонке на ЧМ, Фуркад – 4-м, Логинов – 31-м, Волков – 99-м
MMA
Федор Емельяненко: Популярность меня очень утомляет
Футбол
Серхио Рамос: Поражение «Барселоны»? Не хочется смотреть, как страдают твои друзья
Хоккей
Шайба Барбашева принесла победу «Сент-Луису» в матче с «Детройтом» (видео)
Хоккей
«Коламбус» без Бобровского обыграл «Торонто»
Футбол
Видео дня: Победный гол Чалова пяткой на 90-й минуте матча ЦСКА – «Картахена»
Футбол
Карло Анчелотти: Мы должны показать такую игру как сегодня еще раз
все новости
Амкар
Амкаркалендарьстатистика
Секу Конде
Секу Кондевсе новости