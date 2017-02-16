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Перед матчем ЛЕ «Зенит» - «Маккаби» был обнаружен склад с пиротехникой

Источник:  Р-СпортКомментарии

Глава комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин сообщил, что перед матчем группового этапа Лиги Европы между «Зенитом» и израильским «Маккаби» в ноябре был обнаружен целый склад с пиротехникой.

- В РФПЛ проблема пиротехники присуща далеко не всем клубам, - сказал Маркин в интервью «Р-Спорт». - Наиболее часто пиротехника используется болельщиками следующих команд: «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Крылья Советов» и «Локомотив». В 2016 году в помещениях стадионов «Открытие-Арена» и «Петровский» перед матчами чемпионата России «Спартак» – ЦСКА и Лиги Европы «Зенит» – «Маккаби» обнаружены закладки пиротехники 120 и 135 единиц соответственно.  Это говорит о недостаточном уровне внутри контрольно-пропускного режима, а также о возможной аффилированности фанатов с сотрудниками стадионов, футбольных клубов и организаций, привлекаемых для обеспечения безопасности спортивных соревнований. Ну и нельзя отрицать того, что руководство ряда футбольных клубов воспринимает пиротехнику как часть фанатской субкультуры. 

Напомним, что «Зенит» со счетом 2:0 обыграл «Маккаби» в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Питерский клуб вышел в плей-офф турнира, где на стадии 1/16 финала встретится с бельгийским «Андерлехтом».  

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