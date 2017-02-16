Сегодня клубы РФПЛ сыграют пять матчей

«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.

«Спартак» без Комбарова, ЦСКА без Витиньо. Обзор сборов (видео)

«Спартак» без Комбарова, ЦСКА без Витиньо. Обзор сборов (видео) «Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.

Сегодня, 16 февраля в рамках товарищеского матча московский «Спартак» сыграет с норвежским «Олесунном».

«Спартак» – «Олесунн». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск) Сегодня, 16 февраля в рамках товарищеского матча московский «Спартак» сыграет с норвежским «Олесунном».

«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.

Глеб перешел в «Крылья Советов». Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.

Футболисты московского ЦСКА в рамках контрольного матча на сборе в Испании обыграли местную команду «Картахена».

Гол Чалова принес ЦСКА победу в контрольном матче Футболисты московского ЦСКА в рамках контрольного матча на сборе в Испании обыграли местную команду «Картахена».

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин рассказал о переговорах со «Спартаком» по аренде защитника Дениса Кутина и полузащитника Александра Зуева.

Дмитрий Шляхтин: У «Спартака» нет большого желания отдавать Кутина, по Зуеву ведет переговоры

Дмитрий Шляхтин: У «Спартака» нет большого желания отдавать Кутина, по Зуеву ведет переговоры Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин рассказал о переговорах со «Спартаком» по аренде защитника Дениса Кутина и полузащитника Александра Зуева.

Полузащитник «Спартака» Фернандо вспомнил товарищеский матч с «Рубином» (2:4) на сборе в Испании.

Фернандо: Все идет по плану. К началу марта «Спартак» будет в порядке

Фернандо: Все идет по плану. К началу марта «Спартак» будет в порядке Полузащитник «Спартака» Фернандо вспомнил товарищеский матч с «Рубином» (2:4) на сборе в Испании.

Полузащитник «Спартака» Фернандо рассказал, как проходят сборы красно-белых в Испании.

Фернандо: Нравится атмосфера в «Спартаке» Полузащитник «Спартака» Фернандо рассказал, как проходят сборы красно-белых в Испании.

Анри Хагуш: Когда был в дубле «Спартака», очень впечатлял Кебе

Анри Хагуш: Когда был в дубле «Спартака», очень впечатлял Кебе Защитник тульского «Арсенала» Анри Хагуш – о экс-спартаковском защитнике Кебе.

«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.

ЦСКА собирает основу, а Каррера работает над ошибками. Обзор сборов (видео)

ЦСКА собирает основу, а Каррера работает над ошибками. Обзор сборов (видео) «Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.

«Уфа» одержала уверенную победу над молдавской «Дачией» в контрольном матче, который состоялся в Испании.

«Уфа» разгромила молдавскую «Дачию» в контрольном матче «Уфа» одержала уверенную победу над молдавской «Дачией» в контрольном матче, который состоялся в Испании.

Как сообщает пресс-служба московского «Спартака», грузинский полузащитник Джано Ананидзе вернулся в общую группу.

Джано вернулся в общую группу «Спартака» (фото) Как сообщает пресс-служба московского «Спартака», грузинский полузащитник Джано Ананидзе вернулся в общую группу.

Сегодня, 14 февраля в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА сыграет со «Спартаком».

СКА – «Спартак» - 2:4. Как это было

СКА – «Спартак» - 2:4. Как это было Сегодня, 14 февраля в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА сыграет со «Спартаком».

Бывший нападающий «Амкара» и «Анжи» Евгений Савин оценил шансы московского «Спартака» на чемпионский титул в текущем сезоне.

Евгений Савин: В «Спартаке» сложился коллектив, какого давно не было

Евгений Савин: В «Спартаке» сложился коллектив, какого давно не было Бывший нападающий «Амкара» и «Анжи» Евгений Савин оценил шансы московского «Спартака» на чемпионский титул в текущем сезоне.

Экс-главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что болельщикам «Спартака» не стоит переживать по поводу подготовки команды.

Олег Романцев: Паниковать болельщикам «Спартака» не нужно

Олег Романцев: Паниковать болельщикам «Спартака» не нужно Экс-главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что болельщикам «Спартака» не стоит переживать по поводу подготовки команды.

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич оценил игру новичков московского «Спартака», которые пополнили состав команды этой зимой.

Константин Генич: Самедов – железобетонный игрок стартового состава Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич оценил игру новичков московского «Спартака», которые пополнили состав команды этой зимой.

Экс-главный тренер «Спартака» Олег Романцев, побывавший на подписании меморандума между «Академией Умного Футбола «Наследие» и португальской «Лейрией» в бизнес-школе RMA, - том, что думает о коротких предсезонных сборах «Спартака».

Олег Романцев: Сборы «Спартака»? Пугаться из-за поражений не нужно

Олег Романцев: Сборы «Спартака»? Пугаться из-за поражений не нужно Экс-главный тренер «Спартака» Олег Романцев, побывавший на подписании меморандума между «Академией Умного Футбола «Наследие» и португальской «Лейрией» в бизнес-школе RMA, - том, что думает о коротких предсезонных сборах «Спартака».

Экс-главный тренер «Спартака» Олег Романцев, побывавший на подписании меморандума между «Академией Умного Футбола «Наследие» и португальской «Лейрией», рассказал, что думает о роли Александра Самедова в «Спартаке».

Олег Романцев: Самедов – мастеровитый парень, «Спартаку» пригодится Экс-главный тренер «Спартака» Олег Романцев, побывавший на подписании меморандума между «Академией Умного Футбола «Наследие» и португальской «Лейрией», рассказал, что думает о роли Александра Самедова в «Спартаке».

По информации «Советского спорта», московский «Локомотив» проявляет интерес к полузащитнику Резиуану Мирзову, права на которого принадлежит «Тереку».

«Локомотиву» интересен полузащитник «Терека» Мирзов По информации «Советского спорта», московский «Локомотив» проявляет интерес к полузащитнику Резиуану Мирзову, права на которого принадлежит «Тереку».

«Терек» планирует взять в аренду словацкого защитника итальянской «Пескары» Норберта Дьомбера, рассказал ТАСС источник близкий к российскому клубу.

«Терек» может арендовать защитника «Пескары» «Терек» планирует взять в аренду словацкого защитника итальянской «Пескары» Норберта Дьомбера, рассказал ТАСС источник близкий к российскому клубу.