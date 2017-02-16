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Сегодня клубы РФПЛ сыграют пять матчей

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня «Спартак» проведет спарринг с норвежским «Олесунном». Начало – в 19.00 (мск). Прямая трансляция – на Youtube-канале клуба.

Также сегодня «Терек» сыграет с итальянским «Удинезе» (17.00 мск). А «Крылья Советов» – с узбекским «Пахтакором» (18.00 мск).

«Оренбург» запланировал два матча: с грузинским клубом «Сабуртало» и казахстанским «Тоболом».

«Спартак» без Комбарова, ЦСКА без Витиньо. Обзор сборов (видео)

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