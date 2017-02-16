«Краснодар» – «Фенербахче». Российские клубы только один раз обыграли турок

Сегодня в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» дома сыграет с турецким «Фенербахче». Начало встречи – в 19.00 (мск).

Российские клубы встречались с турками дома 12 раз: 5 побед, 5 ничьих, 2 поражения, разница мячей – 16:12. С «Фенербахче» статистика отрицательная – только одна победа в шести матчах. Ее одержал «Спартак» – 2:1 – в квалификации Лиги чемпионов-2012/13.

«Краснодар» до сегодняшнего дня с турецкими клубами не встречался.