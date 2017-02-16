«Ростов» – «Спарта». Российские клубы неудачно играют с чехами
Сегодня в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Ростов» дома сыграет с чешской «Спартой». Начало встречи – в 21.00 (мск).
Российские клубы имеют хорошую статистику в домашних матчах с чехами: 4 победы, 3 ничьи, 1 поражение, разница мячей – 15:12.
Однако со «Спартой» российские клубы играют крайне неудачно: 2 победы, 5 ничьих, 4 поражения, разница мячей – 14:19. Обе победы одержал ЦСКА – 3:2 в квалификации Лиги чемпионов-2015/16 и 3:0 в Лиге Европы-2010/11.
«Ростов» с чешскими клубами пока не встречался.
Матч
Судья:
Бас Нейхёйс (Голландия)
Место и дата
16 февраля 21:00, Олимп-2, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически