«Андерлехт» – «Зенит». В четырех матчах с бельгийцами питерцы одержали три победы
Сегодня в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» в гостях сыграет с бельгийским «Андерлехтом». Начало встречи – в 23.05 (мск).
У российских клубов баланс в гостевых матчах с бельгийцами: по 7 побед при 3 ничьих, разница мячей – 25:24. С «Андерлехтом» наши клубы встречались 14 раз: 7 побед, 3 ничьи, 4 поражения, разница мячей – 25:20.
«Зенит» встречался с «Андерлехтом» 4 раза: 3 победы, 1 поражение, разница мячей 7:3.
Матч
Место и дата
16 февраля 23:05, Констант Ванден Сток, Текстовая трансляция
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