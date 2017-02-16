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Майкл Оуэн: Забавно наблюдать, как все критикуют Озила

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Ливерпуля» и мадридского «Реала» Майкл Оуэн высказался об игре полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила.

«Забавно наблюдать, как все эксперты критикуют Озила. Говорил об этом еще два года назад», – написал англичанин на своей странице в Twitter.

Многие эксперты отмечают, что полузащитник не горит желанием идти в отбор из-за чего у «Арсенала» постоянные проблемы в центре поля. 

В нынешнем сезоне игрок сборной Германии провел за «пушкарей» во всех турнирах 29 матчей, забил 9 голов и отдал 8 голевых передач.

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