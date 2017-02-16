Ягр стал вторым игроком в истории НХЛ, набравшим 1900 очков

Нападающий «Флориды» Яромир Ягр набрал 1900-е очко в карьере и стал вторым игроком в истории, достигшим этой отметки.

Ягр отдал голевую передачу в матче против «Сан- Хосе», которая стала для него 22-й в сезоне. Теперь на счету 45-летнего хоккеиста 1900 очков (759 шайб + 1141 передача).

Ягр начал свою профессиональную карьеру в «Кладно» в 1988 году и через два года уехал в НХЛ.

За океаном Ягр играл в «Питтсбурге» (1990-2001), «Вашингтоне» (2001-2004), «Рейнджерс» (2004-2008), «Филадельфии» (2011-2012), «Далласе» (2013), «Бостоне» (2013), «Нью-Джерси» (2013-2015), «Флориде» (с 2015 года).

Ягр дважды выигрывал Кубок Стэнли (1991, 1992), пять раз становился лучшим бомбардиром сезона и обладателем «Арт Росс Трофи» (1995, 1998, 1999, 2000, 2001), один раз – обладателем «Харт Трофи» как самый ценный игрок сезона (1999), три раза – обладателем «Тед Линдсэй Эворд» как лучший игрок сезона по версии профсоюза хоккеистов (1999, 2000, 2006). Его 13 раз выбирали для участия в Матче всех звезд.