Лоран Косьельни: Трудно себе представить выход «Арсенала» в следующую стадию ЛЧ
Защитник лондонского «Арсенала» Лоран Косьельни оценил шансы своей команды на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Накануне «пушкари» потерпели разгромное поражение на выезде от мюнхенской «Баварии» (1:5) в рамках 1/8 финала. Ответная встреча состоится в Лондоне 7 марта.
«Никогда не знаешь, что ждет тебя в будущем. Особенно это касается футбола. Мы – профессионалы своего дела. У нас будет второй матч, и мы постараемся одержать победу. Конечно, после такой игры трудно себе представить выход в следующую стадию турнира. Но, повторюсь, мы будем бороться», – сказал француз, слова которого приводит Goal.
Матч
Голы
Роббен 11 (1:0). Санчес 30 (1:1). Левандовски 53 (2:1). Алькантара 56 (3:1). Алькантара 63 (4:1). Мюллер 88 (5:1).
Состав
Бавария: Нойер, Лам, Мартинес, Хуммельс, Алаба, Видаль, Алькантара, Роббен (Рафинья, 88), Алонсо, Коста (Киммих, 84), Левандовски (Мюллер, 86)
Арсенал: Оспина, Бельерин, Гиббс, Косьельни (Паулиста, 49), Мустафи, Окслейд-Чемберлен, Озил, Коклен (Жиру, 77), Джака, Айвоби (Уолкотт, 65), Санчес
Незабитые пенальти
Санчес (Арсенал), 29
Предупреждения:
Хуммельс, 26; Лам, 83 - Мустафи, 15; Санчес, 33; Джака, 60
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
15 февраля 22:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция