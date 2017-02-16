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Лоран Косьельни: Трудно себе представить выход «Арсенала» в следующую стадию ЛЧ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник лондонского «Арсенала» Лоран Косьельни оценил шансы своей команды на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Накануне «пушкари» потерпели разгромное поражение на выезде от мюнхенской «Баварии» (1:5) в рамках 1/8 финала. Ответная встреча состоится в Лондоне 7 марта.

«Никогда не знаешь, что ждет тебя в будущем. Особенно это касается футбола. Мы – профессионалы своего дела. У нас будет второй матч, и мы постараемся одержать победу. Конечно, после такой игры трудно себе представить выход в следующую стадию турнира. Но, повторюсь, мы будем бороться», – сказал француз, слова которого приводит Goal.

Матч

Бавария - Арсенал - 5:1 (1:1)

Голы

Роббен 11 (1:0). Санчес 30 (1:1). Левандовски 53 (2:1). Алькантара 56 (3:1). Алькантара 63 (4:1). Мюллер 88 (5:1).

Состав

Бавария: Нойер, Лам, Мартинес, Хуммельс, Алаба, Видаль, Алькантара, Роббен (Рафинья, 88), Алонсо, Коста (Киммих, 84), Левандовски (Мюллер, 86)

Арсенал: Оспина, Бельерин, Гиббс, Косьельни (Паулиста, 49), Мустафи, Окслейд-Чемберлен, Озил, Коклен (Жиру, 77), Джака, Айвоби (Уолкотт, 65), Санчес

Незабитые пенальти

Санчес (Арсенал), 29

Предупреждения:

Хуммельс, 26; Лам, 83 - Мустафи, 15; Санчес, 33; Джака, 60

Судья:

Милорад Мажич (Сербия)

Место и дата

15 февраля 22:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция

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