Гарет Бэйл: Какой гол забил Каземиро! (видео)
Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл, пропустивший первую игру с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов, высоко оценил гол своего партнера по клубу Карлоса Каземиро.
Накануне команда Зинедина Зидана на домашней арене обыграла итальянский клуб со счетом 3:1, а бразильский полузащитник отметился великолепным ударом слету из-за пределов штрафной.
«Отличный результат на «Сантьяго Бернабеу», но какой гол забил Каземиро!», – написал валлиец на своей странице в Twitter.
Casemiro did this tonight 😨😱💥 pic.twitter.com/1ZxtpSOMjl— The F2 (@TheF2) 15 февраля 2017 г.
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