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Леонид Гурьев: Три промаха для Старых несвойственны

Источник:  АСН «Тюменская Арена»Комментарии

Заслуженный тренер России Леонид Гурьев прокомментировал выступление россиянок в индивидуальной гонке.

- Пока непонятно, что именно случилось. Сегодня все россиянки, и Старых в том числе, проявить себя не сумели. Хотя Ирина настраивалась очень серьезно. Ведь это ее коронная дисциплина. Совсем недавно она выиграла индивидуальную гонку с нулем на чемпионате Европы. В Хохфильцене же явно что-то не получилось. Причем перед гонкой у Старых все получалось, она стреляла ноль на тренировках. А в гонке случились сразу три промаха. Такое с Ириной бывает редко. Теперь будем ждать эстафету, - цитирует Гурьева «Тюменская арена». 

Напомним, что победу в гонке одержала Лаура Дальмайер. Лучшей из россиянок стала Ольга Подчуфарова - 26-е место. Ирина Старых с тремя промахами - 42-я, Татьяна Акимова - 51-я (5 промахов), Светлана Слепцова - 71-я (5 промахов). 


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