«Локомотив» претендует на лучшего игрока Кубка Африки

Нападающий «Ольборга» и сборной Камеруна Кристиан Бассогог может продолжить карьеру в «Локомотиве». Об этом в своем твиттере сообщил редактор nordicbetblog.dk Сорен Соргенфри.

Железнодорожники предложили за 21-летнего камерунца более 5 миллионов евро.

В текущем сезоне Бассогог провел в чемпионате Дании 21 матч, забил четыре гола и сделал одну голевую передачу. На Кубке африканских наций он забил один гол и сделал одну голевую передачу в шести встречах.

За сборную Камеруна Бассогог провел девять матчей и забил два мяча. В 2017 году в составе национальной команды он завоевал Кубок Африки.

Lokomotiv Moskva vil byde 40 mio kr for bassogog. Budkrig med Henan. #sldk — Søren Sorgenfri (@SSorgenfri) 15 февраля 2017 г.

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