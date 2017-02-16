Михаэль Баллак: Складывается впечатление, что карьера Гетце пошла под откос

Бывший полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак оценил ситуацию Марио Гетце в дортмундской «Боруссии».

«Глядя на него, у меня складывается впечатление, что его карьера пошла под откос. Марио очень талантливый игрок, однако, он еще не вышел на пик своей формы. Почему? Я не знаю. Но партнеры по клубу, болельщики и журналисты не помогают ему выйти из сложившийся ситуации», – заявил Баллак в интервью Sport Bild.

В нынешнем сезоне полузащитник провел на клубном уровне 16 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

Отметим, что главный тренер «шмелей» Томас Тухель не взял 24-летнего футболиста на первую игру с «Бенфикой» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).

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