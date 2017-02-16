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Сергей Анохин: Нам надо сокращать количество профессиональных клубов

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Вице-президент РФС, президент Московской федерации футбола Сергей Анохин прокомментировал сообщение о возможном полном закрытии детской футбольной школы во Владивостоке.

- В профессиональные клубы должны в первую очередь вкладываться коммерсанты. Государственное финансирование нужно по максимуму выводить из профессионального спорта и футбола. Хотя на данный момент наша страна, клубы  к этому не готовы.  Для детско-спортивных школ четко можно найти государственные средства, или из местного бюджета для той же школы «Луч-Энергии» во Владивостоке. Готовится к подписанию программа о введении в школы футбола. И Владивосток рассматривался как один из шести регионов, где будет реализовываться эта программа. Мы в этом городе можем найти мальчишек, которые в будущем пополнят сборную России. Займусь вопросом по проблемам детской школы «Луча». Буду лично докладывать Мутко. 

Вывод государственных средств из профессионального футбола России не грозит тем, что у нас останется максимум 16 профессиональных команд. Но нам надо сокращать количество профессиональных клубов, улучшать работу лиг, - цитирует Анохина «Спорт FM».  

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