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«Локомотив» продлил контракт с Касаевым до 2019 года

Источник:  «Известия»Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Алан Касаев заключил новое долгосрочное соглашение с железнодорожниками. Новый контракт действует до 2019 года.

- Как известно, любой футболист за полгода до окончания срока действия контракта получает право вести переговоры о дальнейшем продолжении карьеры с другими командами. Касаев продлил свой контракт с «Локомотивом» около года назад, но пролонгацию соглашения ни игрок, ни клуб не афишировали, - рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. - Новый контракт Алана с железнодорожниками рассчитан до 2019 года. Футболистом в клубе все довольны, при этом смена главного тренера никак не повлияла на позиции Касаева в команде - он на хорошем счету у Юрия Семина. 

- У Касаева действительно заключено новое долгосрочное соглашение с московским «Локомотивом», – сообщил агент футболиста Алан Агузаров.

Касаев перешел в «Локомотив» в 2014 году. С тех пор провел за железнодорожников 77 матчей, забил девять мячей и сделал 11 голевых передач.

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