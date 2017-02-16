В «Барселоне» задумались о целесообразности продления контракта с Энрике

Как сообщает AS, в руководстве «Барселоны» не торопятся продлевать контракт с главным тренером команды Луисом Энрике.

Отмечается, что президент сине-гранатовых Хосеп Мария Бартомеу в ближайшие дни встретится со спортивным директором клуба Робертом Фернандесом, чтобы обсудить этот вопрос.

Оказывается, до матча с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:4) глава каталонского клуба, а также его сотрудники склонялись к тому, чтобы убедить нынешнего наставника команды продлить контракт. После игры в Париже боссы сине-гранатовых начали сомневаться в целесообразности такого развития событий.

Напомним, Энрике встал у руля «Барселоны» в 2014 году. За это время команда под его руководством выиграла чемпионат, Кубок, а также Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Добавим, что нынешний контракт специалиста истекает грядущим летом.

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