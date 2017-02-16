Подчуфарова может пропустить следующий сезон

Биатлонистка сборной России Ольга Подчуфарова, скорее всего, пропустит сезон-2017/18, сообщают «Известия».

За это время россиянка планирует принять решение о том, будет ли она продолжать спортивную карьеру.

- Подчуфарова действительно задумывается о паузе в карьере, - рассказал «Известиям» источник в СБР. - Ее результаты в последнее время не соответствуют ее амбициям. Ольга считает, что ей необходим отдых. Возможно, она пропустит только один сезон, но не стоит исключать, что Подчуфарова может завершить карьеру и посвятить себя другому занятию.

В нынешнем сезоне лучшим личным результатом спортсменки на этапах Кубка мира стало восьмое место в индивидуальной гонке в итальянской Антерсельве.

На счету российской биатлонистки - одна победа и две бронзы на этапах Кубка мира.